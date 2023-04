Liegi-Bastogne-Liegi 2023: outsider e possibili sorprese. Occhio a Ciccone e Skjelmose, Healy ci prova (Di giovedì 20 aprile 2023) Tadej Pogacar contro Remco Evenepoel. Il vincitore di Amstel Gold Race e Freccia Vallone, a caccia del Trittico delle Ardenne, contro il campione del mondo e detentore del titolo alla Liegi-Bastogne-Liegi. Molto probabilmente sarà una sfida a due alla Doyenne di domenica: però a volte tra i due litiganti il terzo gode, dunque Occhio alle sorprese. La Trek-Segafredo si presenta al via con una coppia di lusso: quella formata da Mattias Skjelmose e Giulio Ciccone. Rispettivamente secondo e quinto sul Mur de Huy, hanno quel coraggio e quella sfrontatezza per provare ad anticipare e far saltare il banco. Giovanissimo è anche Ben Healy: la EF Education-EasyPost si è ben disimpegnata in questo inizio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Tadej Pogacar contro Remco Evenepoel. Il vincitore di Amstel Gold Race e Freccia Vallone, a caccia del Trittico delle Ardenne, contro il campione del mondo e detentore del titolo alla. Molto probabilmente sarà una sfida a due alla Doyenne di domenica: però a volte tra i due litiganti il terzo gode, dunquealle. La Trek-Segafredo si presenta al via con una coppia di lusso: quella formata da Mattiase Giulio. Rispettivamente secondo e quinto sul Mur de Huy, hanno quel coraggio e quella sfrontatezza perre ad anticipare e far saltare il banco. Giovanissimo è anche Ben: la EF Education-EasyPost si è ben disimpegnata in questo inizio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Liegi-Bastogne-Liegi 2023: outsider e possibili sorprese. Occhio a Ciccone e Skjelmose, Healy ci prova - - SpazioCiclismo : Puntata dedicata soprattutto alla Liegi - Bastogne - Liegi per #RadioCorsa - dodicinove : RT @RadioSportiva: È imprendibile Tadej #Pogacar. Il ciclista sloveno del Team UAE Emirates, dopo Fiandre e Amstel Gold Race, si è imposto… - EForenzi : @StefanoPutinati Dolce metà non si capacita: “Ma perché diamine se ne tornano a Liegi una volta giunti a Bastogne?”… - SpazioCiclismo : Confermato il rientro di Julian Alaphilippe per supportare Remco Evenepoel nella grande sfida con Tadej Pogacar all… -