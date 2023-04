Liegi-Bastogne-Liegi 2023: il percorso ai raggi X. Redoute e Roche-aux-Faucons decisivi? (Di giovedì 20 aprile 2023) La Liegi-Bastogne-Liegi chiude il denso mese di aprile dedicato alle Classiche del Nord: dopo l’apertura con il Fiandre, la chiosa spetta alla Doyenne che è anche l’ultimo anello del Trittico delle Ardenne composto da Amstel Gold Race, Freccia Vallone e, appunto, la più antica delle classiche, che quest’anno arriva alla 109a edizione. I 258.1 km e i 4443 metri di dislivello metteranno come di consueto alla prova i corridori. Saranno ben 11 le cotes da affrontare: la prima sarà la Cote de la Roche-en-Ardenne dopo poco meno di 70 chilometri (2,8 km al 6,2% di pendenza media). Successivamente ci saranno dei sali e scendi e un falsopiano per arrivare a Bastogne e dopo 120 chilometri dalla partenza i corridori affronteranno la Cote de Saint-Roch (1 km all’11,2%). La corsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Lachiude il denso mese di aprile dedicato alle Classiche del Nord: dopo l’apertura con il Fiandre, la chiosa spetta alla Doyenne che è anche l’ultimo anello del Trittico delle Ardenne composto da Amstel Gold Race, Freccia Vallone e, appunto, la più antica delle classiche, che quest’anno arriva alla 109a edizione. I 258.1 km e i 4443 metri di dislivello metteranno come di consueto alla prova i corridori. Saranno ben 11 le cotes da affrontare: la prima sarà la Cote de la-en-Ardenne dopo poco meno di 70 chilometri (2,8 km al 6,2% di pendenza media). Successivamente ci saranno dei sali e scendi e un falsopiano per arrivare ae dopo 120 chilometri dalla partenza i corridori affronteranno la Cote de Saint-Roch (1 km all’11,2%). La corsa ...

