L’identità e il falso concetto della destra | perché far leva sulle radici rassicura

(Di giovedì 20 aprile 2023) Laidentitaria si richiama sempre di più a un passato – peraltro mitizzato dopo essere stato adeguatamente manipolato – per creare un nuovo ordine, basato sull’origine. Non a caso le sue retoriche fannoora, ora sul patriottismo, tutti dati che non sono il prodotto di scelte individuali, ma semmai il frutto di un destino. Nessuno di noi ha mai scelto dove nascere, semmai può tentare di scegliere dove vivere. Dico tentare,spesso questo gli viene impedito proprio da quei governi di, in nometutela dele dell’autoctonia., questo mito che sembra abbagliare molti, fino ad accecarli, come il sole basso d’inverno, che ti impedisce di vedere le biforcazioni ...

