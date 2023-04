Liceo del made in Italy, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Idea nè buona nè cattiva. Ci sono altre urgenze, come la stabilizzazione dei precari” (Di giovedì 20 aprile 2023) Un'Idea "né buona né cattiva", ma sono altre le urgenze sia della Scuola che del Paese. Ne è convinto il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe d'Aprile che, commentando con l'Adnkronos l'annuncio del ministro per le imprese, Adolfo Urso, dell'arrivo nelle prossime settimane in Cdm della legge quadro sul made in Italy che prevederà anche l'istituzione di un Liceo del made in Italy, sottolinea come sia "sorprendente la perizia con la quale i ministri di questo governo si applicano per chiedere risultati alla Scuola piuttosto che offrirne". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) Un'"néné", malesia dellache del Paese. Ne è convinto il segretario generale della Uil, Giuseppe d'Aprile che, commentando con l'Adnkronos l'annuncio del ministro per le imprese, Adolfo Urso, dell'arrivo nelle prossime settimane in Cdm della legge quadro sulinche prevederà anche l'istituzione di undelin, sottolineasia "sorprendente la perizia con la quale i ministri di questo governo si applicano per chiedere risultati allapiuttosto che offrirne". L'articolo .

