Li avevo visti arrivare, e me ne sono andato. Ma sono peggio di come li avevo conosciuti (Di giovedì 20 aprile 2023) Immigrazione, giustizia, politica estera: hanno diritto di governare, anche se sbagliano tutto. C'è però una Costituzione e ci sono obblighi internazionali da rispettare. Basterebbe questo, in fin dei conti Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 aprile 2023) Immigrazione, giustizia, politica estera: hanno diritto di governare, anche se sbagliano tutto. C'è però una Costituzione e ciobblighi internazionali da rispettare. Basterebbe questo, in fin dei conti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Li avevo visti arrivare, e me ne sono andato. Ma sono peggio da come li avevo conosciuti (di E. Vito) - el_markino : @SimoneCristao Avevo 24 anni ... ed ero in trasferta a Fano per lavoro ... entrambi i derby visti 'in trasferta' ... - alehernandez19_ : RT @Iosonocalabrese: Io, due stregoni così, non li avevo mai visti Mai, mai, mai E uno dei due farà finale di Champions League https://t… - zetamhlamer : RT @Iosonocalabrese: Io, due stregoni così, non li avevo mai visti Mai, mai, mai E uno dei due farà finale di Champions League https://t… - imxscarlett : @ALEX4NDERSM ecco dove li avevo già visti piccolo bastardo -