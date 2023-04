L’«horror viscerale» di JiokE

Leggi su funweek

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la raccolta di racconti brevi Pazzia e La casa dei pulcini,(aka Giovanni Dell’Oro) torna con il nuovo fumettoVoglio il tuo cuore. In uscita il 18 aprile per Edizioni BD, il volume conferma la volontà del suo autore di infrangere i tabù raccontando le ombre più oscure dell’animo umano. In questa storia, ambientata in una triste e macabra periferia, i destini della piccola Martina e di Umberto si incrociano tra grigiori e mancanze. Un incontro salvifico? Nei fumetti di– è bene ricordarlo – mai nulla è come sembra. «Voglio il tuo cuore nasce banalmente dalla volontà di provare a raccontare un rapporto di coppia che risultasse sin da subito morboso e disturbante. – ci spiega Giovanni Dell’Oro – Soprattutto per la differenza d’età tra i due personaggi. È tuttavia un rapporto non scontato. All’inizio immagini ...