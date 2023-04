L’ex suora Cristina Scuccia è fidanzata con un ex frate? L’indiscrezione gossip (Di giovedì 20 aprile 2023) L’interesse e la curiosità verso L’ex suora Cristina Scuccia è quindi molto alto. Così nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione sulla vita privata delL’ex suora che si è sempre dichiarata single. L’esperta di gossip Deianira Marzano, che riceve e diffonde segnalazioni dai suoi follower e già in passato aveva anticipato proprio in questo modo la relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, ha rivelato che Cristina Scuccia sarebbe fidanzata. “La conosco benissimo, sono del suo stesso paese – il messaggio diffuso da Marzano -. Lei ha un amore, non capisco che c’è di male”. A rincarare la dose l’esperto di gossip Amedeo Venza: “So che ha lasciato una relazione in sospeso fuori, pare sia un uomo che ha svestito i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) L’interesse e la curiosità versoquindi molto alto. Così nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione sulla vita privata delche si è sempre dichiarata single. L’esperta diDeianira Marzano, che riceve e diffonde segnalazioni dai suoi follower e già in passato aveva anticipato proprio in questo modo la relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, ha rivelato cheScuccia sarebbe. “La conosco benissimo, sono del suo stesso paese – il messaggio diffuso da Marzano -. Lei ha un amore, non capisco che c’è di male”. A rincarare la dose l’esperto diAmedeo Venza: “So che ha lasciato una relazione in sospeso fuori, pare sia un uomo che ha svestito i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Cristina Scuccia, ex suora e naufraga de L'Isola dei Famosi, fidanzata con una donna? Il clamoroso scoop che sta f… - GossipOne_it : Cristina Scuccia, l'ex suora dell'Isola dei Famosi, vive una notte da incubo: Corinne Clery racconta tutto!… - GossipOne_it : Cristina Scuccia, l'ex suora dell'Isola dei Famosi, vive una notte da incubo: Corinne Clery racconta tutto! #gfvip… - AssuntaColapet7 : @Denebola_1967 @Arwen19887 ????si è ancora presto ma sai perché lo detto? Quando anno fatto la catena per salvare chi… - valeriaminuti : 'Cristina Scuccia ha bestemmiato', in rete il dibattito sull'ex suora de l'Isola dei famosi -

Cristina Scuccia, rumors sconvolgenti: "Chi è la sua fidanzata. E presto all'Isola..." L'ex suora e vincitrice di The Voice , però, avrebbe catturato l'attenzione dei telespettatori durante la prima puntata del reality per un motivo in particolare. A detta degli osservatori più attenti,... Bomba Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fidanzata con una donna Che scoop L'ex suora diventa virale su TikTok: il motivo spiazza tutti La giornalista di MowMag Grazia Sambruna ha anche segnalato che in questi ultimi giorni un video dedicato a Cristina Scuccia è diventato ... Cristina Scuccia pronta al coming out all'Isola L'indiscrezione e quel Potrebbe esserci un colpo di scena all'Isola dei Famosi con Cristina Scuccia, l'ex suora, protagonista. La donna pronta al coming out Tra i personaggi che già stanno attirando particolarmente l'attenzione all'Isola dei Famosi 2023 c'è Cristina Scuccia . La ex suora è entrata ... e vincitrice di The Voice , però, avrebbe catturato'attenzione dei telespettatori durante la prima puntata del reality per un motivo in particolare. A detta degli osservatori più attenti,...diventa virale su TikTok: il motivo spiazza tutti La giornalista di MowMag Grazia Sambruna ha anche segnalato che in questi ultimi giorni un video dedicato a Cristina Scuccia è diventato ...Potrebbe esserci un colpo di scena all'Isola dei Famosi con Cristina Scuccia,, protagonista. La donna pronta al coming out Tra i personaggi che già stanno attirando particolarmente'attenzione all'Isola dei Famosi 2023 c'è Cristina Scuccia . Laè entrata ... Chi è Cristina Scuccia, l'ex suora: età e fidanzato, la vocazione e la rinuncia ai voti Today.it