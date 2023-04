L’ex obiettivo del Napoli rivela: “Sono stato a un passo dagli azzurri, avevo fissato un incontro con Giuntoli” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sembrava tutto fatto, sembrava dovesse giocare all’ombra del Vesuvio. Successivamente non se n’è fatto più nulla e la trattativa che doveva portare L’ex calciatore dell’Hellas Verona Antonin Barak è poi saltata. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’attuale centrocampista della Fiorentina ha voluto rilasciare un’importante retroscena riguardo il suo accostamento ai partenopei. Di seguito le sue parole. Antonin Barak Fiorentina Le parole di Barak Negli anni passati tanti club si Sono interessati, poi però non è successo niente e questo mi ha fatto perdere un po’ la concentrazione. Col Napoli avevo fissato un incontro con Giuntoli ad aprile e anche dal Verona tutti mi dicevano che ormai ero a un passo dagli ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Sembrava tutto fatto, sembrava dovesse giocare all’ombra del Vesuvio. Successivamente non se n’è fatto più nulla e la trattativa che doveva portarecalciatore dell’Hellas Verona Antonin Barak è poi saltata. Intervida Tuttomercatoweb, l’attuale centrocampista della Fiorentina ha voluto rilasciare un’importante retroscena riguardo il suo accostamento ai partenopei. Di seguito le sue parole. Antonin Barak Fiorentina Le parole di Barak Negli anni passati tanti club siinteressati, poi però non è successo niente e questo mi ha fatto perdere un po’ la concentrazione. Colunconad aprile e anche dal Verona tutti mi dicevano che ormai ero a un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lungoparma : Parma: il Cagliari spaventa, il bilancio contro l’ex Ranieri anche: La sfida di sabato (ore 14.00) del “Tardini” tr… - LibreAirJanet67 : RT @EGimignani: @Benny13581610 La verità è che a lei sarebbe piaciuto tanto essere l'obiettivo di qualche maschio in casa, ma si è dovuta a… - EGimignani : @Benny13581610 La verità è che a lei sarebbe piaciuto tanto essere l'obiettivo di qualche maschio in casa, ma si è… - Ex_LucidaFollia : @elenaborsa Non sono d'accordo, l'obiettivo di FdI è mantenere i voti dei razzisti italiani, perché in ????ci sono e… - NapoliAddict : L'ex allenatore di Osimhen: «La Premier League è sempre stata il suo grande obiettivo» #Napoli #ForzaNapoliSempre… -