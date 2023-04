L'ex moglie di Hakimi rompe il silenzio e racconta il divorzio: 'Vado dallo psicologo una volta a settimana' FOTO (Di giovedì 20 aprile 2023) L'ex moglie di Achraf Hakimi, l'attrice Hiba Abouk, rompe il silenzio. Attraverso un'intervista al magazine 'Elle', ha spiegato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) L'exdi Achraf, l'attrice Hiba Abouk,il. Attraverso un'intervista al magazine 'Elle', ha spiegato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Come quelli che all'università dichiaravano reddito 0 con tre appartamenti in città. #Hakimi #Moglie - ilmessaggeroit : Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma lui risulta nullatenente: l'ex Inter ha intestato tutto a sua madre - serieB123 : Hakimi, la mamma contro la moglie: «Solo nascondendo i soldi si sbarazzerà di lei» - colecisti : RT @crisomii: io comunque vorrei ricordare che in tutta la questione hakimi e delle proprietà lasciate alla madre non c’è stata una singola… - hiroscimmia : RT @crisomii: io comunque vorrei ricordare che in tutta la questione hakimi e delle proprietà lasciate alla madre non c’è stata una singola… -