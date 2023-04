L’Europarlamento condanna l’Italia per retorica anti-Lgbt

(Di giovedì 20 aprile 2023)denuncia nuovamente l’atteggiamento delle istituzioni italiane e della maggioranza di destra. Alla Camera è stato votato un emendamento che disapprova le azioni dei governi di Italia, Polonia e Ungheria nei confronti della comunità. La, promossa dal gruppo dei Verdi, “osteggia fermamente la diffusione di-diritti,-gender eq+ da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell’Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia”. Sono queste le parole pronunciate in aula e contenute nell’atto, sottoposto oggi al giudizio degli europarlamentari membri. Le fazioni di destra sono uscite sconfitte dalla votazione, con l’emendamento approvato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 ...

denuncia nuovamente'atteggiamento delle istituzioni italiane e della maggioranza di destra. Alla Camera è stato votato un emendamento che ......in queste ore scandalizzati per il voto dell'che ...ore scandalizzati per il voto dell'chela ...- conclude Fratoianni - tutte le politiche della destra che hanno'...E se ne sono accorti anche a Bruxelles: un emendamento che 'fermamente la diffusione di ...'emendamento, con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti, era stato inserito dalla ...