L'Europa prende sul serio l'emergenza migranti: pure a sinistra dicono sì ai muri ai confini (Di giovedì 20 aprile 2023) La posizione italiana in Unione Europea sul dossier migranti sembra rafforzarsi ogni giorno di più. Dopo i positivi riscontri registrati in questi ultimi mesi dal governo Meloni, ieri il centrodestra ha incassato un ulteriore, incoraggiante segnale politico, che va nella direzione di un rinnovato impegno comunitario nel contrasto all'immigrazione illegale. Durante la votazione della risoluzione sul bilancio Ue 2024 di ieri, poi bocciata, è stato infatti approvato dal Parlamento Europeo un emendamento proposto dal Ppe teso a consentire l'utilizzo dei fondi europei per la realizzazione di barriere contro l'immigrazione illegale sulla frontiera esterna dell'Europa. Un segnale politico significativo, quello arrivato da Strasburgo, che le opposizioni di centrosinistra, Pd in testa, hanno da subito provato a ribaltare nel suo contrario, con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) La posizione italiana in Unione Europea sul dossiersembra rafforzarsi ogni giorno di più. Dopo i positivi riscontri registrati in questi ultimi mesi dal governo Meloni, ieri il centrodestra ha incassato un ulteriore, incoraggiante segnale politico, che va nella direzione di un rinnovato impegno comunitario nel contrasto all'immigrazione illegale. Durante la votazione della risoluzione sul bilancio Ue 2024 di ieri, poi bocciata, è stato infatti approvato dal Parlamento Europeo un emendamento proposto dal Ppe teso a consentire l'utilizzo dei fondi europei per la realizzazione di barriere contro l'immigrazione illegale sulla frontiera esterna dell'. Un segnale politico significativo, quello arrivato da Strasburgo, che le opposizioni di centro, Pd in testa, hanno da subito provato a ribaltare nel suo contrario, con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 58Lucien : @europa_inter @Inter @derkaiser58 Lautaro nominato Man of the Match prende 6,5. ..forse è il caso di dedicarsi alla… - 73Kalle : @DiegoDeLucaTwit In Europa questi falli non li fischiano: ce lo avete insegnato voi. E comunque prende la palla, non è mail fallo - blame_theartist : @Lukeeeeeed1 @Piu_Europa ed è per questo che non prende (abbastanza) voti. specie a livello regionale, a prescinder… - AnotherBrick94 : @onestocalcio City si prende la premier, la Champions al Real e l'Europa League allo United, così saranno in prima… - andreatoso1972 : @Alex_Cavasinni Io sono basito per la burrosità difensiva. Si prende sempre goal e non si è vinto in casa neanche s… -