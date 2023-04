L'Eredità, Giacomo in lacrime dopo la vittoria: lo studente (e arbitro) di 20 anni ha incassato 188mila euro (Di giovedì 20 aprile 2023) Non si ferma Giacomo Candoni , il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'Eredità ' di Rai 1 . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non si fermaCandoni , il vicentinouniversitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'' di Rai 1 . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoMagazine_ : Ieri a #leredita il giovane campione ha portato a casa una cifra da capogiro! - Trendolizer : L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) 'sbanca' e totalizza vincite per 188mila euro - infoitcultura : L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) 'sbanca' e totalizza vincite per 188mila euro - ilmessaggeroit : L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) 'sbanca' e totalizza vincite per 188mila euro - infoitcultura : Vincita record. Giacomo, studente di 20 anni, 'sbanca' a L'Eredità e totalizza vincite per 188mila euro -

L'Eredità, Giacomo in lacrime dopo la vittoria: lo studente (e arbitro) di 20 anni ha incassato 188mila euro ... il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'eredità ' di Rai 1 . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile Giacomo ha centrato per la ... L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) 'sbanca' e totalizza vincite per 188mila euro ... il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva 'L'eredità' di Rai 1. Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile Giacomo ha centrato per la terza ... Vincita record. Giacomo, studente di 20 anni, 'sbanca' a L'Eredità e totalizza vincite per 188mila euro Non si ferma Giacomo Candoni , il universitario a , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'eredità ' di . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile Giacomo ha centrato per la terza volta il gioco finale della 'Ghigliottina' , scoprendo che a unire tutte le definizioni c'era la parola '... ... il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'' di Rai 1 . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprileha centrato per la ...... il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva 'L'' di Rai 1. Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprileha centrato per la terza ...Non si fermaCandoni , il universitario a , che continua a vincere alla trasmissione televisiva ' L'' di . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprileha centrato per la terza volta il gioco finale della 'Ghigliottina' , scoprendo che a unire tutte le definizioni c'era la parola '... L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) sbanca e totalizza vincite per 188mila euro ilmessaggero.it