L' Eredità | Giacomo eliminato | standing ovation e gesto emozionante

(Di giovedì 20 aprile 2023) PerCandoni è finita così. L'ha congedato il suo super campione dell'anno, e lo ha fatto dopo avergli regalato un'esperienza memorabile. 31 partecipazioni, 15 Ghigliottine, 4 vittorie, questo è il curriculum conquistato dal giovane 22enne di Vicenza. Ma prima di levare le tende, il ragazzo è stato accompagnato da uno spontaneo e genuino applauso generale, condito dalle parole di Flavio Insinna e dal. L'salutaCandoni: l'avversaria dispiaciuta Mercoledì 20 aprile,è stato. Reduce dalla sua quarta vittoria, purtroppo l'ormai ex campione de L'non è riuscito a trovare il Parolone, per questo si è dovuto contendere l'ultimo posto al Triello con Cristina. A tradirlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... axelvassallo : RT @gocciaoceanica: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @andreacerelli @lui_samira @BanijayItalia @quizzettone Ci uniamo al grande applaus… - gocciaoceanica : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @andreacerelli @lui_samira @BanijayItalia @quizzettone Ci uniamo al grande app… - mal3ducazione : l’uscita di giacomo dall’eredità ?? - W4NDABUCK : giacomo fuori boh forse facevano prima a spararmi perché mi sono sentita malissimo davvero ho pianto #eredità - gaia40890494 : Noooooo Giacomo eliminato dall' #eredita -

Candoni è l'ultimo campione in ordine di tempo ad aver indovinato la parola della ghigliottina a L', il programma in onda nel preserale di Rai 1. Il ragazzo di Vicenza, 20 anni, nella ...La grandedella lotta partigiana, ha proseguito Muzzarelli, sono state le prime elezioni ...Ulivi, come è stato sottolineato nell'introduzione dal presidente del Consiglio comunale ...Sta diventando noto come una popstar il 20enne di VicenzaCandoni , studente dell'Università di Padova ed arbitro di seconda categoria, che per la terza volta vince una puntata de 'L'' arrivando alla Ghigliottina e incassando il montepremi. L'...