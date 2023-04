LEGO | annunciati nuovi set per 100 anni di Disney!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 20 aprile 2023) In occasione del 100°versario di Disney, il Grupposorprende ancora una volta i fan del mattoncino e dello studio di animazione più famoso al mondo Questi dueset consentono ai piccoli costruttori di immergersi nel magico mondo dei cartoni animati più amati e di divertirsi ricreando le ambientazioni iconiche. Grazie a queste due novità firmate Gruppoè possibile mettere in gioco la propria creatività in una maniera unica e coinvolgente. I due set sono stati pensati per inventare storie fantastiche e far vivere ai propri personaggi Disney preferiti esperienze incredibili e magiche, ma anche creare dei meravigliosi set da esporre nella propria cameretta. 43215Disney 100: La casa sull’albero incantata Questo set consente di giocare con le proprie eroine Disney preferite, ...