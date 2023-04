Lega Basket A, cosa è successo nella 28esima giornata (Di giovedì 20 aprile 2023) Anche la 28esima giornata della regular season di Lega Basket A si è conclusa e ha regalato partite intense e ricche di emozioni. Nelle zone alte della classifica si continua a correre, o meglio nel caso di alcune si riprende a correre. Si smuovono poi le acque anche nelle zone più calde della classifica. Andiamo quindi a vedere brevemente quello che è successo nelle gare disputate tra ieri e l’altro ieri. Lega Basket A, i risultati della 28esima giornata (Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)Come anticipato, si continua a correre nelle zone alte della classifica con le prime 5 della classe che hanno riportato tutte un successo. A partire dal successo di misura della Virtus Bologna sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Anche ladella regular season diA si è conclusa e ha regalato partite intense e ricche di emozioni. Nelle zone alte della classifica si continua a correre, o meglio nel caso di alcune si riprende a correre. Si smuovono poi le acque anche nelle zone più calde della classifica. Andiamo quindi a vedere brevemente quello che ènelle gare disputate tra ieri e l’altro ieri.A, i risultati della(Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)Come anticipato, si continua a correre nelle zone alte della classifica con le prime 5 della classe che hanno riportato tutte un. A partire daldi misura della Virtus Bologna sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StorieASpicchi : Mike Brown è ufficialmente il Coach dell’anno. All’unanimità, per la prima volta nella storia. Ha portato la squadr… - GruwFrequency : RT @StorieASpicchi: Mike Brown è ufficialmente il Coach dell’anno. All’unanimità, per la prima volta nella storia. Ha portato la squadra ai… - AndBand7 : @DavePos5 @LeoHope94 This. Sabonis sta indubbiamente giocando un basket 'sporco', ma faccio difficoltà a ricordare… - teemugrg : RT @StorieASpicchi: Mike Brown è ufficialmente il Coach dell’anno. All’unanimità, per la prima volta nella storia. Ha portato la squadra ai… - _imannrose : RT @StorieASpicchi: Mike Brown è ufficialmente il Coach dell’anno. All’unanimità, per la prima volta nella storia. Ha portato la squadra ai… -