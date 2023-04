Leao messaggio a Kvaratskhelia | «Sei un crack»

(Di giovedì 20 aprile 2023), le parole toccanti su Instagram dopo la sfida di Champions: la reazione didimostra il vero fair-play. Khvichaha pubblicato su Instagram un post emozionante dopo la partita di Champions, in cui ha espresso il suo dispiacere per non aver potuto portare la felicità alla sua squadra. Tuttavia, ha promesso di imparare dalla sua esperienza e di tornare più forte per le prossime partite. I tifosi napoletani hanno applaudito la squadra nonostante la sconfitta, riconoscendo l’impegno e la dedizione mostrati in campo. La vera dimostrazione di fair-play, però, è arrivata dagli avversari stessi. Infatti, i primi a consolarealla fine della partita sono stati Calabria, il suo acerrimo marcatore, e poi i campioni Theo Hernandez e. IL...

Ma forse in quella foto con il dito sulla bocca dic'era unanche per i tifosi del Napoli , per quelli che hanno avuto parole orrende per il calciatore francese, sia al momento dell'...- "L'assist diper Giroud è uno dei migliori da me visti da un po' di tempo a questa parte", ha scritto l'ex calciatore. Poi, anche la previsione e l'auspicio che sicuramente farà ...per Kvaratskhelia Tanti i commenti ricevuti sotto questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Tra i tanti ne spicca uno in particolare, quello di colui che ha letteralmente ...

Queste le sue parole: Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene.Messaggio Kvaratskhelia ai tifosi del Napoli. Dopo il ko subito dal Napoli in Champions League, il georgiano ha scritto un messaggio ai tifosi partenopei con cui chiede scusa per non essere stato all' ...