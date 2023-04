Leader Osimhen | si allena a Castel Volturno anche nel giorno libero | vuole lo Scudetto matematico

(Di giovedì 20 aprile 2023) Victorè il verodella SSC Napoli. L’attaccante azzurro è diventato insostituibile e le sue prestazioni sono sempre sopra la media. L’ha capitoLuciano Spalletti, il quale non può fare a meno del suo bomber, soprattutto nelle partite decisive. L’tore partenopeo ha concesso oggi unalla squadra per liberare la L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frias56946262 : Osimhen è un leader vero Sarà tosta sostituirlo - la_rossonera : Kjaer 8: imperioso. Dalle due parti si sbatte contro un muro e ci si fa male. Leader di personalità, annulla Osimhen. #SempreMilan - dydyrodman : RT @mstyles_dd: È per questo che dico che Osimhen è cresciuto tantissimo, da bambino a leader della squadra #NapoliMilan - romanismoas : Ho osservato #Osimhen , leader e campione vero nella performance, nell'atteggiamento sempre propositivo in campo, a… - giugiuhatesyou : RT @mstyles_dd: È per questo che dico che Osimhen è cresciuto tantissimo, da bambino a leader della squadra #NapoliMilan -

Cosa significhi avere Victornel Napoli si è capito ancor meglio in questa sfida dei quarti ...Ecco, in questa stagione l'uomo Victor è cresciuto, consentendo al favoloso atleta di ...Notte daTomori voto 6,5 Per ottanta minuti la sua prestazione difensiva è perfetta. Poi ... Si perde peròsul gol del pareggio Origi voto 5,5 Sostituisce Giroud (al 68°), ma non riesce ...I padroni di casa invece recuperano Oshimen in attacco , ma perdono dueimportantissimi come ... Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano,, ...

Napoli eliminato ma tutta Europa ammira Osimhen: e il prezzo sale a 150 milioni La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Napoli-Milan, finisce in pareggio la gara di ritorno valevole per i quarti di finale. I rossoneri conducono fino al 90’, gara perfetta per il Diavolo che passa con merito il turno, anche grazie a quan ...