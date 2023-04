Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Otto partite per decidere le semifinaliste delle due competizioni. Intutte in campo in contemporanea alle 21, indue sfide alle 18.45 e due alle 21. Semifinali in programma giovedì 11 e 18 maggio. Partite in diretta su SKY e DAZN