Le storie simili di Pioli e Inzaghi prima del grande appuntamento in Champions League (Di giovedì 20 aprile 2023) La Champions League ci propone ogni anno il meglio del calcio a livello tecnico, tattico, emozionale, ma le sue partite e il suo andamento spesso sfociano anche nel regno dell'intangibile, dell'inspiegabile, ci spingono nel loro racconto a scomodare presunti concetti eterei come la mistica del Real Madrid, il dna europeo del Milan, la maledizione del Psg. Per comprendere come siamo arrivati a un altro derby in semifinale tra Milan e Inter è forse banale parlare di destino, ipotizzare l'esistenza di una mano divina (magari non quella che immaginava Sorrentino, ecco) che ha cospirato per costringere i tifosi rossoneri e nerazzurri a un altro mese di passione, speranze e agitazione. Siamo del resto di fronte a due squadre la cui vittoria della coppa a inizio stagione era quotata oltre cinquanta volte la posta in gioco dai principali bookmaker e che 0ra, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Laci propone ogni anno il meglio del calcio a livello tecnico, tattico, emozionale, ma le sue partite e il suo andamento spesso sfociano anche nel regno dell'intangibile, dell'inspiegabile, ci spingono nel loro racconto a scomodare presunti concetti eterei come la mistica del Real Madrid, il dna europeo del Milan, la maledizione del Psg. Per comprendere come siamo arrivati a un altro derby in semifinale tra Milan e Inter è forse banale parlare di destino, ipotizzare l'esistenza di una mano divina (magari non quella che immaginava Sorrentino, ecco) che ha cospirato per costringere i tifosi rossoneri e nerazzurri a un altro mese di passione, speranze e agitazione. Siamo del resto di fronte a due squadre la cui vittoria della coppa a inizio stagione era quotata oltre cinquanta volte la posta in gioco dai principali bookmaker e che 0ra, ...

