Le rivelazioni choc di Sarah Felberbaum | “La depressione è stata lunga”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023)sarà la protagonista del film tv su Tina Anselmi e in occasione di questo nuovo progetto in onda il 25 aprile, si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella quale ha rivelato di aver avuto dei problemi in passato che poi è riuscita a superare con grande difficoltà dopo anni di sofferenza.ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui ha parlato di alcuni momenti difficili del suo passato, legati ae disturbi alimentari. “Sorrento” (Na) 1 /12/2021 44° edizione delle Giornate Professionali di Cinema, Nella foto:“So cosa significa la, ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente ...