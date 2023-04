Le prossime destinazioni esclusive degli show di moda

Leggi su amica

(Di giovedì 20 aprile 2023) Pronti, partenza, via. I brand disvelano le mete dei prossimi spettacolaria solo qualche settimana di distanza dalla fine delle fashion week. Che si tratti delle collezioni Autunno Inverno 2024 o delle Cruise, il desiderio comune è quello di far vivere ai propri clienti un sogno. Straordinari luoghi e capolavori architettonici sono stati scelti come preziosi sfondi da Alberta Ferretti, Louis Vuitton, Dior, Chanel e Pucci. Con 3 brand su 5 che scelgono l’Italia, ecco lemete della. Castel Sismondo, Rimini. Alberta Ferretti, ritorno alle origini in Romagna L’Italia si conferma fonte d’ispirazione e palcoscenico ideale per lo stile e l’espressione della creatività di molte Maison italiane (e non solo). Alberta Ferretti sceglie Rimini per presentare la collezione Resort 2023, con una sfilata ...