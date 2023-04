Le Professioni del Mare al Festival dei Giovani, Francesca Marino presenta il progetto Grimaldi Educa (Di giovedì 20 aprile 2023) Le opportunità e le sfide di una professione antica, che continua a suscitare l’interesse delle nuove generazioni. E’ questo il fulcro dell’incontro Le Professioni del Mare, svoltosi oggi 20 aprile nell’ambito del Festival dei Giovani di Gaeta: la più grande piazza di incontro, confronto, formazione e valorizzazione del talento per centinaia di migliaia di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. E’ stata Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines, ad incontrare gli studenti degli Istituti Tecnici Nautici, Turistici ed Alberghieri e a raccontare loro l’unicità e la complessità di una grande Compagnia di Navigazione, che, con la sua flotta di navi all’avanguardia, trasporta passeggeri e merci attraverso il Mar Mediterraneo, verso Sardegna, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) Le opportunità e le sfide di una professione antica, che continua a suscitare l’interesse delle nuove generazioni. E’ questo il fulcro dell’incontro Ledel, svoltosi oggi 20 aprile nell’ambito deldeidi Gaeta: la più grande piazza di incontro, confronto, formazione e valorizzazione del talento per centinaia di migliaia di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. E’ stata, Passenger Department Manager diLines, ad incontrare gli studenti degli Istituti Tecnici Nautici, Turistici ed Alberghieri e a raccontare loro l’unicità e la complessità di una grande Compagnia di Navigazione, che, con la sua flotta di navi all’avanguardia, trasporta passeggeri e merci attraverso il Mar Mediterraneo, verso Sardegna, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioBocci : Chi guiderà Uffizi e la Galleria dell’Accademia a Firenze? Atteso il nuovo bando del Ministero - MAXAM4U : @danylibery senza alcun cattivo intento stiamo parlando del primo ed unigenito figlio di un calciatore e di una top… - PirandellaG : @lauraboldrini Parla una che da raccomandata all Onu è riuscita ad arrivare per un partito del 2 per cento a presi… - StivaleDigitale : RT @startup_italia: #Colloqui di #lavoro: qual è la prima sensazione? Paura? Frustrazione? I processi di selezione stanno cambiando. Ecco q… - green_milano : RT @startup_italia: #Colloqui di #lavoro: qual è la prima sensazione? Paura? Frustrazione? I processi di selezione stanno cambiando. Ecco q… -