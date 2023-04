Le migliori aziende italiane dove fare carriera: la classifica (Di giovedì 20 aprile 2023) Le migliori aziende dove si può fare carriera in Italia? Sicuramente appartengono al settore tech e servizi IT. A svelarlo è la classifica Top Companies 2023 Italia di LinkedIn, il più grande network professionale online al mondo, che ha messo in evidenza le 25 aziende italiane che emergono come i migliori luoghi di lavoro per sviluppare la propria carriera. La classifica 2023: chi entra e chi esce Quest’anno, sono ben diciotto le aziende che entrano per la prima volta nella classifica, tra le quali Leonardo, Amazon, Nexi Group e Cisco. Rispetto al 2022, quindi, la lista si aggiorna di molte nuove realtà dove poter sviluppare la propria ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 aprile 2023) Lesi puòin Italia? Sicuramente appartengono al settore tech e servizi IT. A svelarlo è laTop Companies 2023 Italia di LinkedIn, il più grande network professionale online al mondo, che ha messo in evidenza le 25che emergono come iluoghi di lavoro per sviluppare la propria. La2023: chi entra e chi esce Quest’anno, sono ben diciotto leche entrano per la prima volta nella, tra le quali Leonardo, Amazon, Nexi Group e Cisco. Rispetto al 2022, quindi, la lista si aggiorna di molte nuove realtàpoter sviluppare la propria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... framarin : Le migliori aziende italiane secondo LinkedIN: la classifica delle Top Companies 2023, quelle in cui si può svilupp… - DigitalicMag : Le migliori aziende italiane secondo LinkedIN: la classifica delle Top Companies 2023, quelle in cui si può svilupp… - infoiteconomia : LinkedIn Top Companies 2023 svela le migliori aziende d'Italia - marcuccimauriz : RT @WorkISJob: QUALI SONO LE MIGLIORI AZIENDE DOVE LAVORARE IN ITALIA? PUBBLICATA LA CLASSIFICA 2023 #workisjob #lavoro - italiavola : DHL Express Italy è tra le migliori aziende per cui lavorare in Italia -