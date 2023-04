Le Iene, Carlotta Bertotti: “Ho il Nevo di Ota, per diciotto anni ho nascosto il mio aspetto poi un giorno ho detto basta” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Quando sono nata avevo un puntino nell’occhio. Pensavano a un trauma da parto. Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a segnare per tutta la mia vita il mio volto“. Così inizia il monologo di Carlotta Bertotti, che durante la puntata de ‘Le Iene‘ del 18 aprile ha voluto raccontare la convivenza con la macchia che le ha coperto metà del volto. “Si chiama Nevo di Ota, è un’alterazione benigna dei pigmenti. Beh, benigna si fa per dire, perché ha iniziato a farmi male fin da piccola”. Come racconta lei stessa, l’influencer ha impiegato anni ad accettare la sua ‘diversità’, vivendo nel timore degli sguardi altrui e del giudizio: “Prima di andare a scuola passavo le ore al trucco e indossavo una lente a contatto speciale per non essere costretta ad affrontare sguardi e domande. Avevo alzato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Quando sono nata avevo un puntino nell’occhio. Pensavano a un trauma da parto. Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a segnare per tutta la mia vita il mio volto“. Così inizia il monologo di, che durante la puntata de ‘Le‘ del 18 aprile ha voluto raccontare la convivenza con la macchia che le ha coperto metà del volto. “Si chiamadi Ota, è un’alterazione benigna dei pigmenti. Beh, benigna si fa per dire, perché ha iniziato a farmi male fin da piccola”. Come racconta lei stessa, l’influencer ha impiegatoad accettare la sua ‘diversità’, vivendo nel timore degli sguardi altrui e del giudizio: “Prima di andare a scuola passavo le ore al trucco e indossavo una lente a contatto speciale per non essere costretta ad affrontare sguardi e domande. Avevo alzato un ...

