Le antenne sui tetti delle ambasciate russe che «servono a spiare i Paesi europei»

MILANO - Giornata complicata per le Borse europee, con ledei mercati puntate sempre sulle trimestrali e sulle indicazioni in arrivo dalle banche ...che "le eccezionali tensioni in corso...Nell'anteprima un servizio sul canone che incassa la Chiesa per ospitarecampanili leper la telefonia. Il canone per i campanili La scheda del servizio: SEGNALE DIVINO di Chiara De Luca (......Butti ha sottolineato l'impegno del Governo e Ferrovie dello Stato per stendere la fibra ottica... in modo tale da ottenere una densificazione die consentire un servizio efficace del Wi - ...

Così Putin spia tutta l’Europa, duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe. Ecco dove sono La Stampa

Il punto militare 429 | Usando droni, video, foto e buone fonti sono state censite 189 «antenne», con una presenza massiccia alla seda diplomatica della Russia a Bruxelles. Gli apparati servono (anche ...L'intervista al sottosegretario all'Innovazione che spiega le opportunità che si aprono con Fs e Anas per chiudere il digital divide ...