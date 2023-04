Le amanti del boss (Di giovedì 20 aprile 2023) Dicono che il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro sia stato scovato a causa delle sue amanti. Ma mi sembra una balla.Elvira Danesivia email Gentile lettrice, anche a me sembra una versione edulcorata, creata forse per ridare dignità agli investigatori che per 30 anni hanno cercato il boss latitante, mentre lui se ne stava a casa sua. La cattura penso sia stata una resa negoziata del padrino, ormai malato terminale. Lo stesso arresto mi è sembrata una messinscena: il re dei ricercati condotto via dagli agenti con gentilezza e senza neppure le manette. Dalle piccole cose spesso si capiscono le grandi. Va detto, comunque, che c’è un che di poetico nella storia delle due vivandiere, entrambe mogli di mafiosi ed entrambe divenute sue amanti. “Penso che qualsiasi donna nell’averti accanto si senta speciale. Riesci a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Dicono che ildi Cosa nostra Matteo Messina Denaro sia stato scovato a causa delle sue. Ma mi sembra una balla.Elvira Danesivia email Gentile lettrice, anche a me sembra una versione edulcorata, creata forse per ridare dignità agli investigatori che per 30 anni hanno cercato illatitante, mentre lui se ne stava a casa sua. La cattura penso sia stata una resa negoziata del padrino, ormai malato terminale. Lo stesso arresto mi è sembrata una messinscena: il re dei ricercati condotto via dagli agenti con gentilezza e senza neppure le manette. Dalle piccole cose spesso si capiscono le grandi. Va detto, comunque, che c’è un che di poetico nella storia delle due vivandiere, entrambe mogli di mafiosi ed entrambe divenute sue. “Penso che qualsiasi donna nell’averti accanto si senta speciale. Riesci a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Oggi nuovo appuntamento con “Raccontare i cantieri”: i grandi cantieri di Pompei raccontati al pubblico. Questa ma… - MichelaAmelia : RT @Misurelli77: Il Presidente Mattarella a Auschwitz prende a 'schiaffoni' gli amanti dei busti del codardo criminale Mussolini. 'Regimi… - SilviaColapiet7 : RT @NinoInzerillo: “i passeggeri del Titanic, una volta giunti in cielo, hanno cassato le classi di provenienza, e saputo di essere morti i… - cipomore : RT @Misurelli77: Il Presidente Mattarella a Auschwitz prende a 'schiaffoni' gli amanti dei busti del codardo criminale Mussolini. 'Regimi… - WorshipAlphas : RT @Wolfoxcouple: I just received Tazza da caffè con scritta in lingua inglese 'Goddess', per amici, regalo di compleanno, per amanti del c… -