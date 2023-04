Lazio, Marcos Antonio: «Sappiamo la difficoltà nell’affrontare il Torino» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Marcos Antonio sulla sfida della Lazio contro il Torino: «Sappiamo l’importanza di una vittoria per la nostra classifica» Marcos Antonio ha parlato nel Match Program alla vigilia della sfida della Lazio contro il Torino. Di seguito le sue parole. Lazio-Torino – «Mi aspetto una partita difficile, l’abbiamo preparata bene perchè Sappiamo l’importanza che avrebbe una vittoria per la nostra classifica». GOL CON LO SPEZIA – «Il gol contro lo Spezia è stato il premio per il lavoro che ho fatto e sto facendo con la squadra, sono contento che sia finalmente arrivato e che soprattutto abbia coinciso con una grande vittoria della Lazio». SARRI – «Sarri è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole disulla sfida dellacontro il: «l’importanza di una vittoria per la nostra classifica»ha parlato nel Match Program alla vigilia della sfida dellacontro il. Di seguito le sue parole.– «Mi aspetto una partita difficile, l’abbiamo preparata bene perchèl’importanza che avrebbe una vittoria per la nostra classifica». GOL CON LO SPEZIA – «Il gol contro lo Spezia è stato il premio per il lavoro che ho fatto e sto facendo con la squadra, sono contento che sia finalmente arrivato e che soprattutto abbia coinciso con una grande vittoria della». SARRI – «Sarri è ...

