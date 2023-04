Lazio, Immobile vuole rientrare: filtra ottimismo (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo le dimissioni dall’ospedale, Immobile è tornato al campo per fare visita ai compagni: l’attaccante vuole bruciare i tempi del suo rientro Dopo le dimissioni dall’ospedale, Immobile è tornato al campo per fare visita ai compagni: l’attaccante vuole bruciare i tempi del suo rientro. Impossibile vederlo tra i convocati della Lazio per la partita contro il Torino, ma uno spiraglio per l’Inter del 30 aprile potrebbe esserci. Verrà monitorato giorno per giorno per capire come procede la fase di recupero dopo l’incidente. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo le dimissioni dall’ospedale,è tornato al campo per fare visita ai compagni: l’attaccantebruciare i tempi del suo rientro Dopo le dimissioni dall’ospedale,è tornato al campo per fare visita ai compagni: l’attaccantebruciare i tempi del suo rientro. Impossibile vederlo tra i convocati dellaper la partita contro il Torino, ma uno spiraglio per l’Inter del 30 aprile potrebbe esserci. Verrà monitorato giorno per giorno per capire come procede la fase di recupero dopo l’incidente. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - infoitsport : Lazio, l'avvocato di Immobile: 'Ecco come è andato l'incidente' - Marta02803501 : RT @AllRoundLazio: ?? Il pezzo di @Guido_DAngelis su 'La Repubblica' per Ciro Immobile. #Lazio -