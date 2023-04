Lazio, clamoroso Immobile: è già tornato in campo dopo l’incidente (Di giovedì 20 aprile 2023) Le condizioni fisiche di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo l’incidente in auto. Tutti i dettagli Grande sorpresa in casa Lazio dove Ciro Immobile è già tornato ad allenarsi a Formello. L’attaccante biancoceleste domenica era stato coinvolto in un violento incidente con un tram che gli ha provato un provocato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. L’ex Torino ha svolto una leggera corsa differenziata e un’esercitazione con il pallone per provare a tornare il più presto possibile in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le condizioni fisiche di Ciro, attaccante dellain auto. Tutti i dettagli Grande sorpresa in casadove Ciroè giàad allenarsi a Formello. L’attaccante biancoceleste domenica era stato coinvolto in un violento incidente con un tram che gli ha provato un provocato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. L’ex Torino ha svolto una leggera corsa differenziata e un’esercitazione con il pallone per provare a tornare il più presto possibile in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Lazio: le ultime su #Immobile - LazioNews_24 : Lazio, clamoroso Immobile: Ciro in campo a Formello - OliGiroud9fan : @Spina14_acm Quanti punti buttati questa stagione, è clamoroso vedere la Lazio così avanti, mai me lo sarei immaginato - sportli26181512 : Lazio, Sarri aveva pensato alle dimissioni: ecco cosa è successo dopo la nota di Lotito a gennaio: A gennaio Sarri… - LALAZIOMIA : Lazio, retroscena clamoroso: Sarri aveva pensato alle dimissioni - Calcio in Pillole -