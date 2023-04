Lazio | che bella notizia | Immobile in campo per l’allenamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023) Sorpresa durantedella, alla seduta odierna era presente anche Ciro. L’attaccante è reduce da un bruttissimo incidente, il calciatore biancoceleste si è scontrato con l’auto contro un tram. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita, continuano ad emergere versioni diverse e laha chiesto rispetto verso il suo calciatore.è tornato inper dimenticare in fretta la vicenda, la mano è incerottata e il braccio fasciato per via di uno stiramento muscolare. Dopoin palestra,è tornato a lavorare con il pallone, la convocazione per la partita contro il Torino sembra difficile ma non impossibile. L'articolo CalcioWeb.