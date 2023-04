Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oo_diesel : Oggi ho tentato di recarmi al lavoro, treno soppresso, e quindi ritorno a casa, signori di Trenord domani posso rip… - Dimsuonosoft : #Lavoro, nuovi capitreno per Trenord @Trenord_Press - FerrovieInfo : Ancora una opportunità di #lavoro, stavolta per #Trenord. - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lombardia, Fontana 'Aumento partecipazione Trenord? Parlerò a Salvini' - - unoenessunoe : A tutti quelli che 'basta scioperi di venerdì, basta bloccare chi va a lavoro'.. oggi si inizia la settimana con qu… -

Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare richiesta entro il 7 maggio al link https://www..it/lavora - con - noi/ . I candidati selezionati parteciperanno al percorso di ...Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare richiesta entro il 7 maggio al link https://www..it/lavora - con - noi/. I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione ...... è stata aperta la piattaforma ministeriale ( https://www.bonustrasporti..gov.it/ ) ... Related Articles Around the Web Biglietti ferroviari: biglietti digitali e cartacei, come usarli -...

Lavoro, Trenord seleziona nuovi capitreno in Lombardia ilGiornale.it

FIRENZE 20 APR. - Un treno merci è deragliato nella stazione di Firenze Castello, causando danni all'infrastruttura ma nessuna persona è rimasta ferita. La circolazione ferroviaria è interrotta tra Fi ...Circolazione interrotta tra Firenze Castello e Bologna, nessun ferito. Pesanti disagi per i viaggiatori delle tratte Milano-Roma e Venezia-Roma ...