Lavoro: Schlein, 'governo vuole aumentare precarietà' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo appreso dai giornali le intenzioni del governo di approvare un dl sul Lavoro. Le prime notizie sono preoccupanti. Il governo intende allargare le maglie della precarietà aumentando il ricorso dei contratti a termine. Invece bisogna andare in direzione contraria. Noi dobbiamo quindi continuare la nostra battaglia contro il Lavoro povero e precario". Così Elly Schlein in Direzione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo appreso dai giornali le intenzioni deldi approvare un dl sul. Le prime notizie sono preoccupanti. Ilintende allargare le maglie dellaaumentando il ricorso dei contratti a termine. Invece bisogna andare in direzione contraria. Noi dobbiamo quindi continuare la nostra battaglia contro ilpovero e precario". Così Ellyin Direzione.

