Lavoro, dieci anni fa il crollo del Rana Plaza con le fabbriche tessili: “Alcuni marchi non hanno ancora firmato l’Accordo per la sicurezza” (Di giovedì 20 aprile 2023) Era il 24 aprile 2013 quando in Bangladesh, a Savar, il Rana Plaza, un edificio di otto piani che ospitava cinque fabbriche tessili dove si producevano capi d’abbigliamento per diversi grandi marchi occidentali (da Zara a Benetton, passando per Walmart e tanti altri), per il sistema della Fast Fashion, crollò. Persero la vita 1.138 lavoratori del settore tessile, mentre oltre 2500 persone rimasero ferite. Lavoratori che, si sarebbe poi scoperto, erano stati costretti a entrare in un edificio insicuro, sotto il ricatto di perdere Lavoro e salario, nonostante soltanto un giorno prima fossero apparse crepe strutturali, e le banche e i negozi dei piani inferiori avessero deciso di chiudere immediatamente. Nel decennale di quella strage del Lavoro, nel corso di un convegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Era il 24 aprile 2013 quando in Bangladesh, a Savar, il, un edificio di otto piani che ospitava cinquedove si producevano capi d’abbigliamento per diversi grandioccidentali (da Zara a Benetton, passando per Walmart e tanti altri), per il sistema della Fast Fashion, crollò. Persero la vita 1.138 lavoratori del settore tessile, mentre oltre 2500 persone rimasero ferite. Lavoratori che, si sarebbe poi scoperto, erano stati costretti a entrare in un edificio insicuro, sotto il ricatto di perderee salario, nonostante soltanto un giorno prima fossero apparse crepe strutturali, e le banche e i negozi dei piani inferiori avessero deciso di chiudere immediatamente. Nel decennale di quella strage del, nel corso di un convegno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Lavoro, dieci anni fa il crollo del Rana Plaza con le fabbriche tessili: “Alcuni marchi non hanno ancora firmato l’… - alwaysgiugina : Molto unpopolar opinion. Ma magara io essere pagata,E BENE,per dieci minuti di presenza! Anche meno via,che nessuno… - Esterdiva3 : RT @FonteUfficialeP: 'Mentre noi continuiamo ad accapigliarci sul reddito di cittadinanza [...] poi scopriamo che le nostre aziende dicono… - AboutPharmaHPS : Sanofi è tra le prime aziende in Italia che ha introdotto, oltre dieci anni fa, il lavoro agile. Oggi, dopo l’esper… - Luigiannecchia2 : RT @iscoscisl: A dieci anni dalla tragedia, @AbitiPuliti incontra @cgilnazionale @CislNazionale e @UILofficial per fare il punto sulla situ… -