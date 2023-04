Lautaro Martinez risponde presente nel momento più importante (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo una serie di partite a secco, Lautaro Martinez torna e risponde presente probabilmente nel momento più importante. Con il gol del 2-1 in Inter-Benfica, il numero 10 argentino ha mostrato tutta la sua importanza per la squadra. RIECCO IL TORO – Un gol importantissimo, che suona quasi come una liberazione. In Inter-Benfica, Lautaro Martinez risponde presente e torna decisivo. Il suo secondo centro in questa Champions League, dopo quello messo a segno contro il Barcellona al Camp Nou nella fase a gironi. Il primo a San Siro. Insomma, dopo un momento di calo e una serie di gare a secco di gol, il numero 10 nerazzurro torna a fare quello che sa fare meglio: buttare la palla in rete. Nella speranza che ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo una serie di partite a secco,torna eprobabilmente nelpiù. Con il gol del 2-1 in Inter-Benfica, il numero 10 argentino ha mostrato tutta la sua importanza per la squadra. RIECCO IL TORO – Un gol importantissimo, che suona quasi come una liberazione. In Inter-Benfica,e torna decisivo. Il suo secondo centro in questa Champions League, dopo quello messo a segno contro il Barcellona al Camp Nou nella fase a gironi. Il primo a San Siro. Insomma, dopo undi calo e una serie di gare a secco di gol, il numero 10 nerazzurro torna a fare quello che sa fare meglio: buttare la palla in rete. Nella speranza che ...

