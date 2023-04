Lautaro Martinez | giusto annullare gol! La moviola di Inter-Benfica – CdS

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’arbitro del Cerro Grande, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha diretto bene la sfida fra, secondo il quotidiano,il gol di– Direzione positiva diper il fischietto spagnolo Del Cerro Grande. Sul gol di Barella veloce check del monitor per un presunto fallo di Dzeko su Otamendi ad inizio azione. Annullato giustamente, secondo il Corriere dello Sport, il 2-0 a: il “Toro”, prima di spingere in rete il pallone, spinge Gilberto. Regolare la rete dell’1-1 del, con Dumfries che tiene in gioco Aursnes. Non c’è rigore invece nel contatto in area fra...

Da qui nasce un nuovo Romelu Lukaku, figlio della solidità di questo rapporto e del feeling speciale con il compagno di reparto,. Il belga alla seconda stagione con la beneamata, ...Ma adesso è tempo di pensare all'Europa e ai nerazzurri bastano 14': Dzeko recupera palla, scambio- Barella, il centrocampista entra in area, sterza con il tacco e tiro a giro che ...Al 32' colpo di testa da parte diche si insacca alle spalle di Vlachodimos. Sul cross di Dzeko, l'arbitro del Cerro Grande ha sanzionato la spinta del giocatore nerazzurro. Dubbi ...

. Steven Zhang: "siamo partiti da lontano, continueremo a lottare in ogni partita" Le parole del presidente nerazzurro dopo la qualificazione per la semifinale di Champions dell'Inter dopo il doppio c ...L'Inter di Simone Inzaghi nonostante le 11 sconfitte in campionato, continua il suo cammino in Champions e vola in semifinale dove incontrerà i cugini rivali del Milan dopo la doppia sfida del 2003 vi ...