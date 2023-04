Laura Pausini è Laura Pausilippo nel Mare Fuori di Fiorello – Video (Di giovedì 20 aprile 2023) Laura Pausini e Mauro Casciari - Viva Rai2 A Viva Rai 2 continuano le parodie di Mare Fuori, che quest’oggi si sono arricchite di una guest star ‘blasonata’: durante uno dei tanti sketch del programma di Rai2, condotto da Fiorello, dedicato alla fiction ‘cult’ è infatti apparsa, al fianco di Mauro Casciari, Laura Pausini nei panni di Laura Pausillipo. Una partecipazione, del tutto inaspettata. Con un accento napoletano maccheronico, Laura si è infatti avvicinata a Casciari, che nelle varie parodie fa le veci di Carmine Recano nelle vesti del Guardiano, e dichiarandosi “accaldata” lo ha invitato ad andare a mangiare un babà insieme a lei. Nonostante la risposta ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023)e Mauro Casciari - Viva Rai2 A Viva Rai 2 continuano le parodie di, che quest’oggi si sono arricchite di una guest star ‘blasonata’: durante uno dei tanti sketch del programma di Rai2, condotto da, dedicato alla fiction ‘cult’ è infatti apparsa, al fianco di Mauro Casciari,nei panni diPausillipo. Una partecipazione, del tutto inaspettata. Con un accento napoletano maccheronico,si è infatti avvicinata a Casciari, che nelle varie parodie fa le veci di Carmine Recano nelle vesti del Guardiano, e dichiarandosi “accaldata” lo ha invitato ad andare a mangiare un babà insieme a lei. Nonostante la risposta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : . @LauraPausini: prima del tour mondiale ci sarà Launatici, la festa con il fanclub! Leggi tutto l'articolo ???? - RadioItalia : La Classifica Italiana dal 16 aprile! ????? I TOP 3 sono: 1. 'Un buon inizio' di Laura Pausini 2. 'Cenere' di Lazza… - DESIFOTOLISBOA : Now playing In Assenza Di Te.mp3 by LAURA PAUSINI - IN ASSENZA DI TE! - Alefior87 : Finalmente lo dice anche una grande della #musica italiana: basta #autotune. Chi sa cantare faccia il cantante, una… - nonmrpim : ma un nero mi ha fermata e mi ha chiamata laura pausini mettendomi un cappello in testa -