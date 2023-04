Laura Pausini è Laura Pausilippo nel Mare Fuori di Fiorello – Video

Dopo aver festeggiato i suoi trent'anni di carriera lo scorso 27 febbraio con una maratona live di 24 ore (con concerti a New York, Madrid e Milano),è pronta per un nuovo ...Di pochi mesi fa è la polemica seguita a un'uscita di, che si era rifiutata di cantare la canzone in una trasmissione tv in Spagna. Nei giorni in cui scrivo queste righe, Rocco Tanica ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 21 aprile 2023 troviamo le curve pericolose delle tenniste Ani Vangelova e Carson Branstine oltre alla polemica tra Blanco e. Ecco quindi gli ...

Laura Pausini sbotta: “Con l’autotune cantano cani e porci” Il Fatto Quotidiano

All'evento di Radio Toscana del 22 aprile parteciperanno 80 fan: ecco come aggiudicarsi l’opportunità di incontrare l’artista ed assistere alla diretta ...Mercoledì 26 aprile, alle 18.30, Laura Pausini sarà ospite di Salvo La Rosa e Marina Mistretta negli studi di Tgs e Rgs per festeggiare i suoi 30 anni di ...