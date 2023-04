Latitante catturato nel Sannio: era stato condannato all’ergastolo per rapina e omicidio di un anziano (Di giovedì 20 aprile 2023) Comunicato Stampa Nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento hanno arrestato ad Airola un Latitante internazionale di origine albanese, ricercato da oltre un biennio. La costante attività di monitoraggio delle presenze … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di giovedì 20 aprile 2023) Comunicato Stampa Nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento hanno arread Airola uninternazionale di origine albanese, ricercato da oltre un biennio. La costante attività di monitoraggio delle presenze … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

