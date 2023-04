Latina / “Via Appia Regina Viarum”, presentato il progetto. Stefanelli: “Un patrimonio comune che deve unire l’intero territorio” (Di giovedì 20 aprile 2023) Latina – E’ stato presentato questo pomeriggio presso il Foro Appio il progetto “Via Appia Regina Viarum” alla presenza del Prefetto Maurizio Falco, del Soprintendente dei Beni Culturali Dott. Francesco Di Mario, del rappresentante del Polo Museale del Lazio Marco Musmeci, del presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora, di Laura Acampora e Angela Maria L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 20 aprile 2023)– E’ statoquesto pomeriggio presso il Foro Appio il“Via” alla presenza del Prefetto Maurizio Falco, del Soprintendente dei Beni Culturali Dott. Francesco Di Mario, del rappresentante del Polo Museale del Lazio Marco Musmeci, del presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora, di Laura Acampora e Angela Maria L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Spostarono il corpo dell’operaio dal cantiere per inquinare le indagini”: sette arrestati a Latina per omicidio e… - infotemporeale : Latina / “Via Appia Regina Viarum”, presentato il progetto. Stefanelli: “Un patrimonio comune che deve unire l’inte… - federicovf69 : RT @petergomezblog: Corruzione, arrestato un giudice di Latina: “Incarichi ad amici in cambio di soldi, gioielli e abbonamenti allo stadio”… - islkotb : RT @Fai_Cisl_Latina: Al via, ad Aprilia, il Consiglio Generale della #Cisl di #Latina. ???Apre i lavori il Segretario Generale della #Cisl… - Fai_Cisl_Latina : Al via, ad Aprilia, il Consiglio Generale della #Cisl di #Latina. ???Apre i lavori il Segretario Generale della… -