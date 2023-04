Latina, affidava incarichi in cambio di denaro, gioielli e un abbonamento all’Olimpico: arrestata la giudice Castriota e altri due collaboratori (Di giovedì 20 aprile 2023) Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono le ipotesi contestate a Giorgia Castriota, giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina, Silvano Ferraro e Stefania Vitto, entrambi collaboratori nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. Il gip di Perugia, su richiesta della Procura – che ha ritenuto «opportuno» rendere note le generalità – ha emesso a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare. In particolare, si legge nel comunicato della stessa Procura, Castriota e Ferraro sono risultati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, Vitto degli arresti domiciliari. «Pur consapevole dell’esigenza di dover garantire ai predetti soggetti il diritto ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono le ipotesi contestate a Giorgiadelle indagini preliminari del tribunale di, Silvano Ferraro e Stefania Vitto, entrambinell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. Il gip di Perugia, su richiesta della Procura – che ha ritenuto «opportuno» rendere note le generalità – ha emesso a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare. In particolare, si legge nel comunicato della stessa Procura,e Ferraro sono risultati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, Vitto degli arresti domiciliari. «Pur consapevole dell’esigenza di dover garantire ai predetti soggetti il diritto ...

