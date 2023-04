L’Aston Villa si avvicina all’accordo con l’obiettivo di 15 gol dell’Arsenal (Di giovedì 20 aprile 2023) Sito inglese: L’attaccante delL’Aston Villa Ollie Watkins è stato in splendida forma in questa stagione e il club del West Midlands spera di concordare un nuovo accordo con lui. Il 27enne è stato un giocatore chiave per Unai Emery e ha segnato 15 gol in tutte le competizioni in questa stagione. La stella delL’Aston Villa ha raccolto anche sei assist lungo il percorso e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi top club. Secondo un rapporto di 90 min, club come l’Arsenal sono ansiosi di ingaggiare l’attaccante inglese alla fine della stagione, ma L’Aston Villa non ha intenzione di lasciarlo partire presto. Il rapporto afferma inoltre che il club del West Midlands è ora vicino a garantire un accordo con l’attaccante per quanto riguarda un nuovo accordo. Si ritiene ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) Sito inglese: L’attaccante delOllie Watkins è stato in splendida forma in questa stagione e il club del West Midlands spera di concordare un nuovo accordo con lui. Il 27enne è stato un giocatore chiave per Unai Emery e ha segnato 15 gol in tutte le competizioni in questa stagione. La stella delha raccolto anche sei assist lungo il percorso e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi top club. Secondo un rapporto di 90 min, club come l’Arsenal sono ansiosi di ingaggiare l’attaccante inglese alla fine della stagione, manon ha intenzione di lasciarlo partire presto. Il rapporto afferma inoltre che il club del West Midlands è ora vicino a garantire un accordo con l’attaccante per quanto riguarda un nuovo accordo. Si ritiene ...

