L'articolo di moda più richiesto del primo trimetre 2023 è una borsa low cost (Di giovedì 20 aprile 2023) Lyst Index, la classifica trimestrale dei marchi e dei prodotti più trendy della moda, ha parlato. Nominando non solo i marchi e i capi più in voga del primo trimestre 2023, come è solita fare, ma segnalando anche tre brand da tenere d'occhio per la loro veloce ascesa. Un report basato sul comportamento degli acquirenti che include anche menzioni sui social media, statistiche sull'attività e sul coinvolgimento in tutto il mondo, ha rivelato che alcuni degli articoli più amati dell'anno sono incredibilmente accessibili. Con il primo posto guadagnato da una borsa Uniqlo da 14,90 €, i must-have di stagione sono per la prima volta abbordabili. L'andamento dei trend sta cambiando L'analisi di questo primo trimestre del 2023 propone un'istantanea del caotico umore della ...

