Laporta ha incontrato Ceferin in Slovenia per spiegargli il caso Negreira (Marca) (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, si è recato in Slovenia per incontrare il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Marca scrive che Laporta ha voluto spiegare in prima persona a Ceferin l’intero caso Negreira e la situazione del club blaugrana. Il patron del Barcellona continua a respingere ogni accusa di aver speso soldi per falsare le partite, in attesa della decisione del tribunale. Vorrebbe che l’Uefa decidesse solo dopo che la sentenza sarà stata emessa, non prima, come invece l’organizzazione internazionale sportiva ha facoltà di fare. Da qui la partenza per la Slovenia e l’incontro con il presidente Ceferin. E’ importante riallacciare i rapporti dopo quanto accaduto con la Superlega e tutte le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente del Barcellona, Joan, si è recato inper incontrare il presidente della Uefa, Aleksanderscrive cheha voluto spiegare in prima persona al’interoe la situazione del club blaugrana. Il patron del Barcellona continua a respingere ogni accusa di aver speso soldi per falsare le partite, in attesa della decisione del tribunale. Vorrebbe che l’Uefa decidesse solo dopo che la sentenza sarà stata emessa, non prima, come invece l’organizzazione internazionale sportiva ha facoltà di fare. Da qui la partenza per lae l’incontro con il presidente. E’ importante riallacciare i rapporti dopo quanto accaduto con la Superlega e tutte le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Laporta ha incontrato #Ceferin in Slovenia per spiegargli il caso #Negreira (Marca) Il presidente del Barcellona… - marilaport : RT @annoi4taa: oggi ho incontrato Ilenia è super bella è dolcissima e vi ho fatto una sorpresa anche qui,questo è per voi un bacio??@ilenia… -