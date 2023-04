L’anima rock di Piero Pelù incontra il reggae nel nuovo singolo (Di giovedì 20 aprile 2023) Piero Pelù torna con nuova musica rock, ma non solo. Dopo tre anni di distanza e silenzio discografico nella sua carriera da solista, il rocker scende di nuovo in pista e come sempre è pronto a prendersi tutta la scena da protagonista. L’anima rock di Piero Pelù questa volta però esplorerà nuovi confini, fino a lambire il reggae. Con il suo stile musicale e tutto il suo repertorio ha segnato indelebilmente l’immaginario rock italiano. Piero Pelù quest’anno è pronto a tornare con un nuovo brano, dopo tre anni di silenzio discografico dall’ultimo album in studio. Questa volta la sua anima rock incontra ed esplora nuovi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 aprile 2023)torna con nuova musica, ma non solo. Dopo tre anni di distanza e silenzio discografico nella sua carriera da solista, iler scende diin pista e come sempre è pronto a prendersi tutta la scena da protagonista.diquesta volta però esplorerà nuovi confini, fino a lambire il. Con il suo stile musicale e tutto il suo repertorio ha segnato indelebilmente l’immaginarioitaliano.quest’anno è pronto a tornare con unbrano, dopo tre anni di silenzio discografico dall’ultimo album in studio. Questa volta la sua animaed esplora nuovi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirioMgs : @scherzogeniale Nikki... Che perse 'l'anima' suonando con jova... Un affronto mai perdonato, a lui e i r.a.f. Headb… - domenico_rock : RT @MinervaArmata: Ogni libro, ogni volume possiede un anima, l'anima di chi lo ha scritto e l'anima di coloro che lo hanno letto, di chi h… - Caterin07136827 : RT @pasqualevatino: #giornataMondialeDelBacio Il mio bacio non è rock è tenero come la rugiada si posa leggero sulle labbra aspettando il… - pasqualevatino : #giornataMondialeDelBacio Il mio bacio non è rock è tenero come la rugiada si posa leggero sulle labbra aspettando… - FrancoSimoneCL : RT @FanclubFranco: L' ultimo brano dell'opera rock sinfonica di #francosimone, 'Stabat Mater', si intitola 'Quando corpus' '.... e quando… -