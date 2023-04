La Vulcanica | la ciclostorica napoletana | partenza Galleria Principe di Napoli

Leggi su 2anews

(Di giovedì 20 aprile 2023) La ciclovintage partenopea, la, è percorsa prevalentemente su strade con sanpietrini ed è qui che si vivrà lo spirito del ciclismo d’altri tempi. Se dici cazzimbocchio, dici. Una versione di coso, appellativo d’emergenza per qualunque oggetto o persona di cui non si ricordi il nome o di cui non si conosce affatto l’esatta