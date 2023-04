La vita di Jj4 nelle mani del presidente della Provincia (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - "Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell'Ispra, delegata a questa funzione. Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali". Lo ribadisce il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in riferimento alla vicenda dell'orsa Jj4 che ha ferito mortalmente il runner Andrea Papi. I cuccioli di jj4 possono farcela da soli E spiega: "La procedura prevede infatti che il Mase sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l'Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale spetta alle autorità locali, nel caso specifico al presidente della Provincia". L'orso Mj5 sarà abbattuto Detto questo, ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - "Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell'Ispra, delegata a questa funzione. Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali". Lo ribadisce il ministro dell'Ambiente eSicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in riferimento alla vicenda dell'orsa Jj4 che ha ferito mortalmente il runner Andrea Papi. I cuccioli di jj4 possono farcela da soli E spiega: "La procedura prevede infatti che il Mase sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l'Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale spetta alle autorità locali, nel caso specifico al". L'orso Mj5 sarà abbattuto Detto questo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChangeItalia : A seguito della cattura dell’#orsajj4, oltre 20mila persone si sono unite a Oipa Trento @OIPAItalia per chiedere ch… - GiordanaAngi : In teoria l’uomo è dotato di intelligenza e razionalità. Catturare, rinchiudere, uccidere non darà indietro una vit… - MissSmi38523209 : RT @LAVonlus: Gli orsi JJ4 MJ5 e M62 stanno per essere condannati a morte!???? Abbiamo trovato per loro un rifugio sicuro, ma @ProvinciaTren… - Agenzia_Italia : La vita di #Jj4 nelle mani del presidente della Provincia - CroccanteD : RT @Ci1812: “La vita dell’orsa JJ4 non ci restituirà nostro figlio. Troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale… -