La vignetta del Fatto su Arianna Meloni fa schifo (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – No, non saremo certo noi a dire quello che si può o non si può scrivere e/o disegnare. Non amiamo la censura e invochiamo da sempre il libero confronto, anche quando (spesso) ci viene negato da chi si erge a probo tutore della democrazia. E poco ci interessa addentrarci nell'eterno dibattito sul diritto di satira, già colmo di amenità. Esprimiamo dunque un semplice giudizio, sacrosanto e doveroso di fronte a certe trovate volgari: la vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano su Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, fa schifo. Sì, fa soltanto schifo. Esattamente come è del tutto imbarazzante la replica di Marco Travaglio a chi ha stroncato oggi quel disegno: "Non posso passare il mio tempo a spiegare le battute a chi non ...

