La svolta dopo mezzo secolo: “Era Azzolini il misterioso terrorista con Mara Cagol che fuggì dopo la sparatoria a Cascina Spiotta” (Di giovedì 20 aprile 2023) dopo quasi mezzo secolo la procura di Torino ha indagato l’allora capo delle Br milanesi per il sequestro dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia. Quel giorno restarono uccisi in una sparatoria l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e la terrorista moglie di Renato Curcio Leggi su lastampa (Di giovedì 20 aprile 2023)quasila procura di Torino ha indagato l’allora capo delle Br milanesi per il sequestro dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia. Quel giorno restarono uccisi in unal’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e lamoglie di Renato Curcio

