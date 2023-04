La spettacolare eclissi solare totale in Australia | video (Di giovedì 20 aprile 2023) Ad Exmouth, Western Australia, alle ore 11:29 locali di oggi, migliaia di persone hanno potuto ammirare l'attesissima eclissi solare totale del 2023. Durante il passaggio dell'ombra della luna sopra la regione di Ningaloo (Nyinggulu), residenti e visitatori hanno assistito ad uno degli spettacoli naturali più affascinanti, della durata di 62 secondi, culminato nell'oscurità totale. Un cielo sereno ha fatto da sfondo a questo momento unico, creando le condizioni perfette per una visione ottimale dell'eclissi solare totale. Exmouth è rimasta completamente al buio per poco più di un minuto, mentre il resto dello Stato ha vissuto un'eclissi solare parziale. La città di Onslow, nel Pilbara, ha sperimentato, ad esempio, una ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Ad Exmouth, Western, alle ore 11:29 locali di oggi, migliaia di persone hanno potuto ammirare l'attesissimadel 2023. Durante il passaggio dell'ombra della luna sopra la regione di Ningaloo (Nyinggulu), residenti e visitatori hanno assistito ad uno degli spettacoli naturali più affascinanti, della durata di 62 secondi, culminato nell'oscurità. Un cielo sereno ha fatto da sfondo a questo momento unico, creando le condizioni perfette per una visione ottimale dell'. Exmouth è rimasta completamente al buio per poco più di un minuto, mentre il resto dello Stato ha vissuto un'parziale. La città di Onslow, nel Pilbara, ha sperimentato, ad esempio, una ...

