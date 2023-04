La sostituzione etnica va di pari passo con la distruzione dei diritti sociali

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – Lache tiene banco adesso viene spesso contrapposta, negli ambienti dissidenti, alle questioni materiali. Spirito contro materia, solitamente declinato nel solito confronto tra antimarxismo contro marxismo, è un conflitto abbastanza tipico che, perfino nel XXI secolo, mantiene una certa popolarità. In realtà, contrasto allae tutela deivanno nella stessa direzione. Ed è sufficiente fare un riepilogo breve per rendersene conto. La lotta allaè anche la lotta al degrado socioeconomico Che gli italiani non facciano più figli non è solo questione spirituale e, per l’appunto, “”. Non riguarda solo volti della nostra storia che riempiono le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Lollobrigida su sostituzione etnica e Meloni su lavoro femminile? Impossibile commentare vaccate… - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - adrianobusolin : Né nazi, né complotto. Ecco cosa è davvero la sostituzione etnica - TommyBrain : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi L’America ritira il vaccino imposto all’Italia col pass ??? Spia russa fatta evadere da commando serbo… -

Lo dice al Corriere della Sera il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in merito alle polemiche sulle sue dichiarazioni sul rischio di. "...Lo dice al Corriere della Sera il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in merito alle polemiche sulle sue dichiarazioni sul rischio di.'...Il ministro ha parlato di, che per molti studiosi è un mito hitleriano e mussoliniano. 'Nelle mie parole non c'era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione'. ...

Francesco Lollobrigida, la sostituzione etnica e il piano Kalergi: «Non sapevo chi fosse ma non sono ignorante» Open

ROMA (ITALPRESS) – “Chi abbia voglia di farlo e non di creare il caos, può ascoltare almeno la parte del mio intervento che riguardava l’immigrazione. Nelle mie parole non c’era alcun riferimento a vi ...Il ministro Lollobrigida, che ha sollevato polemiche per aver detto che l’Italia “non deve arrendersi alla sostituzione etnica”, ...